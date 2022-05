EA ser "langsiktig" på Battlefield 2042

HQ

Battle hadde problemer helt fra starten med alt fra brutte løfter til lite gjennomtenkte funksjoner og feil. I dag går det så dårlig for det på PC at det knapt er mulig å fylle lobbyene.

Dette har ikke blitt bedre av at DICE har hatt problemer med å fikse feil i tide og har ennå ikke satt en spesifikk dato for når nytt innhold skal introduseres. EA holdt nylig sitt kvartalsmøte med investorene sine, men der sa administrerende direktør Andre Wilson at de ser på tittelen fra et lengre perspektiv:

"No, and again, we take the long view here. This is one of the great franchises of our industry, built by one of the great teams in the industry, and our expectations are it's going to continue to grow and be a really important part of our portfolio for many, many years to come."

Det skal imidlertid sies at flere rykter indikerer at DICE allerede jobber på et nytt Battlefield.