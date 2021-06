EA sitt mystiske Lost in Random nÃ¦rmer seg

Med spill som Unravel og It Takes Two har Electronic Arts vist at de er flinke til å se hvilke små prosjekter som kan bli noe meget bra i det såkalte EA Originals-programmet sitt. Nå har vi endelig fått livstegn fra det neste spillet til skaperne av Fe også.

For to år etter at Lost in Random ble kunngjort har Zoink Games plutselig gitt oss den første skikkelig traileren fra spillet, og sier i samme slengen at det vil slippes i løpet av sommeren. Da gir det jo mening at de også gir oss nærmere informasjon om akkurat hva dette går ut på.

Det viser seg at terningen hovedkarakteren Even har med seg på eventyret heter Dicey og er fylt med langt mer liv enn man forventer av en terning. Dette kommer godt med siden den slem dronning sin svarte terning kontrollerer alt som skjer i Random sine seks utforskbare steder. Even er i utgangspunktet ute etter å redde søsteren sin, Odd (tihi), men det blir selvsagt også opp til oss å redde denne plassen fra dronningens enevelde samtidig ved å både kaste terninger, møte noen meget Tim Burton-aktige figurer, slåss og mer.