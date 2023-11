EA-sjef: "Jeg synes at Microsoft og Activision er en flott ting"

HQ

Mens Sony var sterke motstandere av at Microsoft skulle kjøpe Activision Blizzard King, har mange andre store selskaper vært mer positive, og vi har tidligere rapportert om hvordan ledere for selskaper som Nintendo, Take-Two og Valve støttet oppkjøpet.

EA ser også ut til å være fornøyd, og sjefen Andrew Wilson kaller det til og med en "great thing" i et CNBC-intervju:

"Jeg synes at Microsoft og Activision er en stor ting, det betyr at et av verdens største selskaper kommer til å fortsette å investere i bransjen vår, for å hjelpe oss med å få bransjen til å vokse over tid.

Men når vi tenker på posisjonen vår - i hvert fall som en uavhengig utvikler og utgiver av verdens ledende interaktive underholdningsinnhold - ser vi veldig positivt på mulighetene våre, og i den grad det finnes muligheter for oppkjøp, vil vi selvfølgelig se på dem."

Det har i det siste gått rykter om at EA selv kan bli kjøpt opp eller slått sammen med en annen gigant, og Disney har vært en av de nevnte partene. Så langt har ingenting blitt offisielt avslørt, og med tanke på den gode starten til EA Sports FC 24 virker det som om selskapet er godt posisjonert for fremtiden.