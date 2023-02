EA skal ha kansellert et Titanfall-spill for én spiller

Respawn Entertainment selv har flere ganger avvist at de er i gang med et nytt Titanfall-spill, selv om mange higer etter å se serien fortsette. Dog inngikk Titanfall 3 i...

Apex Legends øker interessen for Titanfall 2

den 11 februar 2019 klokken 10:49 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Titanfall 2 ble lansert et par uker etter Battlefield 1 og et par uker før Call of Duty: Infinite Warfare, noe som så klart førte til at det ikke gjorde det så himla bra...