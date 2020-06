EA snur etter Xbox Series X-bråk

Ett av fokusområdene i Microsofts Xbox Series X-fokuserte Inside Xbox i mai var det meget spennende Smart Delivery-systemet som gjør slik at du får med en Xbox Series X-utgave gratis om du kjøper et spill til Xbox One. De aller fleste av spillene som vil støtte dette hadde ingen begrensninger, så det er ikke rart at EA fikk en god del kritikk da det viste seg at Madden NFL 21 skulle ha en litt annen ordning som bare ville fungere om du kjøpte spillet før den 31. desember i år eller oppgraderte før den 31. mars i 2021. Dette har selvsagt ikke vært særlig populært blant folk, og nå gir EA etter for presset.

I en pressemelding får vi nemlig vite at Madden NFL 21 sitt såkalte "Dual Entitlement"-system har blitt endret slik at det nå vil vare frem til Madden NFL 22 lanseres. Nærmere informasjon om hvordan dette vil fungere på PlayStation 4 og PlayStation 5 vil avsløres "snart".