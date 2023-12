EA Sports FC 24 fortsetter sin seiersrekke på toppen av de britiske salgslistene

HQ

Nå som vi nærmer oss slutten av 2023, er det sannsynligvis bare én siste sjanse for et stort spill til å debutere og innta førsteplassen på den ukentlige britiske listen over fysiske spill, for senere denne uken vil Avatar: Frontiers of Pandora kjempe om topplasseringen. Men i forkant av lanseringen har vi den siste uken å snakke om, noe som er ganske vanlig, alt tatt i betraktning.

For EA Sports FC 24 har beholdt sin posisjon på toppen av hitlistene og holder unna for Hogwarts Legacy, som også beholder andreplassen. På tredje- og fjerdeplass har det skjedd litt av et bytte, da Super Mario Bros. Wonder har hoppet foran Call of Duty: Modern Warfare III, og det samme har skjedd på femte- og sjetteplass, da Mario Kart 8 Deluxe passerer Marvel's Spider-Man 2.

Nintendo Switch Sports beholder sin syvendeplass, mens Minecraft gjør et byks opp til åttendeplass, Star Wars Jedi: Survivor holder stand på niendeplass, og Mortal Kombat 1 forbedrer seg noe til tiendeplass.

Ellers er de eneste andre bemerkelsesverdige endringene at Forspoken har gjort et enormt hopp på 13 plasser til 18. plass, og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har gjort det samme ved å klatre 11 plasser til 25. plass. God of War: Ragnarök har falt 10 plasser til 27. plass, Final Fantasy XVI har falt 13 plasser til 37. plass, og Gran Turismo 7 har falt hele 16 plasser til 30. plass.

Takk, UKIE.