EA Sports FC 24 og Lego 2K Drive er gratis å spille denne helgen

HQ

Denne ukens runde av Microsofts Free Play Days-program er nå avslørt, og det er et veldig fint utvalg som tilbys denne helgen. Alt du trenger for å laste ned disse titlene og spille dem så mye du vil frem til kl. 9 mandag morgen, er et abonnement på enten Game Pass Core eller Game Pass Ultimate, og det er også store rabatter (for øyeblikket hele 60 % på EA Sports FC) i samme periode hvis du ønsker å beholde noen av dem.

- Aliens: Fireteam Elite

- EA Sports FC 24

- Lego 2K Drive

Sesong 1 av Call of Duty: Modern Warfare III er også gratis å spille denne helgen, og dette tilbudet gjelder alle formater. Les mer her.