EA Sports FC 24 samler Haaland og resten av verdens stjerner på coveret

I forrige uke kom billbil-kun Electronic Arts i forkjøpet ved å avsløre lanseringsdatoen og gi oss en beskrivelsene av de ulike omslagene til EA Sports FC 24, så det var tydelig at den offisielle avdukingen nærmet seg. Nå vet vi når det skjer.

EA har nemlig gitt oss en trailer og et bilde som bekrefter ryktene. EA Sports FC 24 sin Ultimate Edition samler både gamle og nye stjerner fra både herre- og kvinne-siden på coveret, samtidig som at den første traileren også blander generasjonene. Om dette er et hint til et av spillets fokus får vi vite når det avsløres mer informasjon på torsdag.