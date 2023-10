EA Sports FC 24 sin toppscorer kan overraske deg

HQ

Nå som EA Sports FC 24 har vært ute i noen uker, har EA avslørt massevis av statistisk informasjon om spillet, inkludert spillertendenser og hvilke spillere som for øyeblikket er toppscorere.

EA opplyser at det i løpet av de siste 24 dagene er spilt 1,6 milliarder kamper, scoret 4,1 milliarder mål og at over 200 nasjoner har spilt EA Sports FC 24. I tillegg har England, Frankrike, Spania, Tyskland og Brasil vært de mest representerte regionene i Ultimate Team.

I Career Mode er Kylian Mbappe den mest ettertraktede spilleren på overgangsmarkedet, mens Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham og Alejandro Garnacho utgjør resten av topp fem.

Når det gjelder målscorere på herresiden, leder Darwin Núñez for øyeblikket kampen om gullstøvelen i EA Sports FC 24 (noe som vil overraske mange med tanke på hans missede sjanse i gårsdagens Europa League-kamp), med Ansu Fati på andreplass, Erling Haaland på tredjeplass, Timo Werner på fjerdeplass og Randal Kolo Muani på femteplass.

På kvinnesiden leder ikke overraskende Sam Kerr, med Kadidiatou Diani på andreplass, Alex Morgan på tredjeplass, Trinity Rodman på fjerdeplass og Alexia Putellas på femteplass.

Spillerne har en tendens til å feire målene mest med knestøt, mens armene mot publikum kommer på andreplass, og ryggstøtet er topp tre.

Når det gjelder de mest populære kampene på herresiden, er det El Clásico som leder an med FC Barcelona mot Real Madrid. Deretter følger Manchester City mot Real Madrid på andreplass og Bayern München mot Real Madrid på tredjeplass. På kvinnesiden er det Chelsea vs. FC Barcelona som topper listen, med El Clásico på andreplass og FC Barcelona mot Real Madrid, foran FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais på tredjeplass.

Hvordan stemmer dine EA Sports FC 24 -tendenser overens med disse dataene?