EA Sports FC 24 tar tilbake tronen som Storbritannias mest solgte fysiske spill

Forrige uke var en av årets største i forbrukermarkedssammenheng, da Black Friday innebar at spillere over hele verden strømmet til butikkene for å sikre seg en ny tittel til sterkt redusert pris. Mange spill ble solgt på denne årlige salgshappeningen, og én tittel gikk helt til topps på det britiske markedet for spillbokser.

Og... Ikke overraskende var det EA Sports FC 24. I løpet av Black Friday-uken økte salget av fotballspillet med 101 %, noe som var nok til at det kapret førsteplassen fra Hogwarts Legacy, som har falt til andreplass på listen den siste uken.

På tredjeplass finner vi Call of Duty: Modern Warfare III, som faktisk opplevde en nedgang i salget på 30 %, noe som sannsynligvis skyldes at spillet er av nyere dato, noe som betyr at rabattene på spillet ikke var like store som på de andre titlene. Super Mario Bros. Wonder og Marvel's Spider-Man 2 opplevde begge en mindre økning i salget og havnet på henholdsvis fjerde- og femteplass.

Noen av spillene som hadde størst innvirkning på Black Friday, var Star Wars Jedi: Survivor, som hadde en salgsøkning på hele 400 %, noe som var nok til å katapultere det inn på topp ti den siste uken. God of War: Ragnarök hadde også en salgsøkning på 102 %, mens F1 23 hadde en økning på hele 302 %.

Ifølge Gamesindustry.biz økte salget av fysiske spill på Black Friday i Storbritannia med 7 % i år sammenlignet med 2022.