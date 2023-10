EA Sports FC 24 topper de britiske hitlistene for andre uke på rad

HQ

Forrige uke var ganske stor for spillbransjen, da flere store spill ble lansert eller kom i en tidlig tilgangsversjon. Med Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Returns og Forza Motorsport som debuterte i tidlig tilgang (og nå er ute offisielt) var det mange spill for fans å plukke opp og spille. Men hvordan påvirket disse mange nye spillene salgslistene i Storbritannia?

Det viser seg at det ikke har hatt noen innvirkning i det hele tatt. For EA Sports FC 24 er fortsatt det mest solgte fysiske spillet i Storbritannia for andre uke på rad.

Selv om Ukie ennå ikke har delt den fullstendige topp 40-listen for denne uken får vi vite at verken Assassin's Creed Mirage eller Detective Pikachu Returns klarte å ta seg inn på topp ti den siste uken, noe som i det minste er overraskende for Pokémon-spin-offen, ettersom Nintendo-spill pleier å ha en ganske stor fysisk tilstedeværelse.

Spiller du fortsatt EA Sports FC 24?