EA Sports FC 24 var Europas mest solgte spill i oktober.

Nylig rapporterte vi om salgstallene for dataspill i Storbritannia i oktober, der det ble avslørt at det digitale salget gikk ned, det fysiske opp, og at EA Sports FC 24 var det mest solgte spillet i årets skumleste måned. I Europa var trenden den samme.

For som Gamesindustry.biz skriver, var EAs siste fotballsatsing det mest solgte spillet i hele Europa i oktober. Salget av EA Sports FC 24 gikk riktignok ned med 10 % i forhold til FIFA 23, men det var likevel mer enn nok til å befeste tittelen som månedens gigant.

Deretter fulgte Assassin's Creed Mirage, som med nød og neppe klarte å utkonkurrere Marvel's Spider-Man 2, sannsynligvis fordi det var i salg i to uker lenger. Mirage skal ha solgt 49 % mindre enn Assassin's Creed Valhalla i løpet av de fire første ukene, men 22 % mer enn Odyssey og 6 % mer enn Origins. Spider-Man-oppfølgeren økte med 30 % sammenlignet med det første Spider-Man-spillet, og var nesten tre ganger så mye som det Miles Morales klarte å oppnå. Spider-Man 2 gikk imidlertid ned 28 % i forhold til hva God of War: Ragnarök klarte i fjor.

Som forventet kom Super Mario Bros. Wonder på fjerdeplass, men siden Nintendo ikke avslører digitale salgsdata, kunne det ha solgt bedre og blitt plassert høyere på listene.

Resten av månedens topp ti i Europa består av Grand Theft Auto V, Lords of the Fallen, Battlefield 2042, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 og It Takes Two.

Dataene viser også at spillsalget i Europa i oktober bare gikk ned med 2,3 %, noe som er ganske imponerende med tanke på at en stor Call of Duty debuterte i oktober. Når det gjelder maskinvare, er det ikke overraskende PS5 som topper listene, med Nintendo Switch og Xbox Series X på henholdsvis andre- og tredjeplass. Det sies at det ble solgt 481 000 konsoller på de europeiske markedene i forrige måned.