EA Sports FC 25 avduker forside med fotballhistorie

Nå som fotball-EM og Copa America-turneringene er over, kan vi bekrefte at det ikke vil komme noe nytt innhold til den nåværende EA Sports FC 24. Dette betyr også at kampanjen for den neste årlige utgivelsen, EA Sports FC 25, har begynt.

HQ

Spillets offisielle X/Twitter-konto ønsket å starte spillets pre-lanseringskampanje med stil ved å vise det offisielle omslaget, som har fem stjerner i en helt annen holdning enn det vi var vant til i tidligere titler i FIFA-æraen.

På bildet, som du kan se i høy oppløsning nedenfor, kan vi se Gianluigi Buffon (Italia), Zinedine Zidane (Frankrike), Aitana Bonmatí (Spania), og også David Beckham og Jude Bellingham (England): Fotballens fortid, nåtid og fremtid elegant samlet i et rom fullt av trofeer, både individuelle og fra nasjonale og internasjonale konkurranser.

Electronic Arts har også kunngjort at en formell avduking av spillet vil finne sted onsdag 17. juli, så hold utkikk etter avsløringen av EA Sports FC 25 i løpet av de kommende dagene, som er planlagt utgitt 27. september på PC, PS4, PS5, Xbox Series og Xbox One.