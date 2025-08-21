EA Sports FC 26 - Intervju om innovasjon, balanse og hva som skjer fremover

HQ

På Gamescom 2025 satte vi oss nok en gang ned med EA Sports FC-teamet for å diskutere deres kommende utgivelse, FC 26. Med bare en måned igjen til lansering snakket utviklerne om endringer i spillopplevelsen, tilbakemeldinger fra spillerne og utfordringene med å levere et fotballspill som passer både for hardcore konkurransespillere og fans av autentiske karrieresimuleringer.

En av de mest bemerkelsesverdige nyhetene i år er introduksjonen av to forhåndsinnstillinger for spillet: Autentisk og Konkurransedyktig. Ifølge utviklerne kom denne avgjørelsen direkte fra mange års tilbakemeldinger fra spillfellesskapet. Karrieremodusspillere liker virkelig at de nå har noe som er spesielt skreddersydd for dem, forklarte en av teamet. Tidligere kunne endringer som ble gjort for FUT noen ganger frustrere offline-spillere, og vice versa. Dette betyr at spillerne kan forvente at karrieremodus vil lene seg mot realisme, mens FUT og online-modus vil legge vekt på raskere, mer ferdighetsbasert spill. FC 26 gjør også viktige endringer i avslutningene. Skudd med lav fart bruker nå et dobbelttrykk-system, i stedet for tidsavslutninger.

Om noe, gir dette mer variasjon, sa teamet. Du kan bruke lav bane på finesseskudd, headinger og til og med kraftskudd. Det åpner opp for nye måter å avslutte på. Første touch og dribling har også blitt forbedret, i tillegg til bevegelsene til kantspillerne. Spillerne kan nå ta smartere og mer fleksible løp ut i rommet, noe som gir flere angrepsalternativer.

Målvaktsspillet har hatt stort fokus i år. Ved hjelp av maskinlæring er posisjoneringen nå mer pålitelig, mens nye animasjoner gjør at avbøyninger føles naturlige og mindre farlige. Og nå har også forsvaret fått en overhaling. Vi ønsket å belønne spillere som takler taklingene sine godt, forklarer utviklerne, som forteller at i FC 25 kunne man vinne ballen rent, men likevel miste den. Det har blitt dramatisk forbedret.

Nå som spillet er rundt 75 % ferdig, handler den siste måneden om finjusteringer. Taklinger, pasninger og posisjonering blir justert daglig. Det er viktig at EA nå har en tilbakemeldingsportal for å prioritere rettelser og til og med lappe spesifikke moduser separat. På plattformsiden vil Switch 2-spillere endelig få den fulle FC-opplevelsen. Det er i utgangspunktet det samme gameplayet som PS5 og Xbox, bare en litt lavere framerate, bekreftet utviklerne.

Med lansering rundt hjørnet, er FC 26 i ferd med å forme seg som en av de mest raffinerte oppføringene i serien. Ved å lytte til samfunnet og dele fokuset mellom autentisk simulering og konkurransespill, håper EA at årets utgivelse endelig kan balansere forventningene til sitt mangfoldige publikum. Sørg for å se hele intervjuet nedenfor.