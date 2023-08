EA avslører mobilversjonen av fotballserien FC

Da EA for alvor lettet på sløret for det kommende EA Sports FC 24 i forrige måned, annonserte utgiveren også at det ville komme en mobilversjon av spillet. Nå som vi nærmer oss utgivelsen av EA Sports FC 24, har EA også avslørt det som skal hete EA Sports FC Mobile.

Haken med dette spillet er at det egentlig ikke er et nytt spill i seg selv. Det blir rett og slett en oppdatering av FIFA-mobilspillet, som får nytt navn for å matche EAs omprofilerte serie, samtidig som det får noen nye funksjoner.

True Player Personality lover mer autentiske spillere og feiringer. Dynamic Game Speed har til hensikt å få spillet til å føles raskere. Elite Shooting System ser ut til å fornye skytesystemet. Endelig planlegger Impact Controls også å forbedre dribling, skyting og takling.

Når det gjelder hvem som er utpekt som coverstjerne for mobilspillet, får Real Madrid og Brasils Vinicius Jr. den æren.

Når det gjelder når alle disse funksjonene og omleggingen vil finne sted, er EA Sports FC Mobile planlagt å debutere 26. september 2023. For å markere den kommende lanseringen vil alle som ønsker å delta i Founder's Event mellom 24. august og 26. september, også bli betraktet som en FC Mobile Founder, noe som åpner for spesielle spillergjenstander i spillet.