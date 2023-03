EA Sports har avduket en rekke antirasistiske drakter for FIFA 23

HQ

EA Sports har avduket sitt neste skritt i sitt antirasisme- og diskrimineringsarbeid. Dette kommer i form av et nytt sett med sett med sett som er tilgjengelige for å låses opp og tjenes ved å fullføre mål i spillet, med disse draktene skreddersydd for hver av de respektive regionale ligaene som er tilstede i tittelen, og hver presser sitt eget budskap for å bekjempe diskriminering.

For Premier League vil dette settet inneholde No Room For Racism-meldingen, med settet designet for å ligne stammekunstverk og designet av Nike og designer Kingsley Nebechi.

For LaLiga vil meldingen være Unity, med settet med fremtredende blokkerte farger over forsiden og baksiden.

Bundesliga vil bruke meldingen Stop Racism og vil bringe et sett som inneholder lilla farger og meldingen emboldened på den.

Ligue 1 vil gå med We Are All Responsible, og vil inneholde et sett som er opprettet i fellesskap med Signalez-logoen plantet på den, samt å bringe en rød treningssmekke som oppfordrer folk til å stå frem og rapportere diskriminerende oppførsel.

Serie A's budskap vil være Keep Racism Out, og vil bruke en drakt som ligner ligaens farger med meldingslogoen over draktens bryst.

Sist av alt er Eredivisie, som vil bruke One Love som sitt budskap, og vil tilby et sett som inneholder ulike former og farger som representerer en uttalelse mot diskriminering.

Vil du være repping noen av settene?