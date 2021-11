Mens de fleste av den siste tidens utsettelser i det minste har gjort det klart sånn omtrent når vi faktisk får spillene går Electronic Arts for en annen variant.

EA skriver på Twitter at EA Sports PGA Tour har blitt utsatt, men i motsetning til de fleste andre sier ikke selskapet et pip om når det faktisk slipper sitt første golfspill på lang tid. I stedet skal vi få nærmere informasjon om dette "de kommende månedene"...her lukter det at vi i alle fall må vente til 2022 på nytt.