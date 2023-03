EA Sports PGA Tour utsatt til april

HQ

Med bare tre uker til den planlagte lanseringen tipper jeg de fleste av dere har begynt å bli mer og mer spent på lanseringen av EA Sports PGA Tour, og ideen om en forsinkelse hadde ikke engang streifet dere. Det gjør kveldens kunngjøring desto mer skuffende.

EA har annonsert at EA Sports PGA Tour utsettes fra 24. mars til 7. april fordi utviklerne trenger et par uker på å finpusse opplevelsen. Det skader ikke akkurat at dette betyr at spillet vil lanseres sammen med Masters-turneringen heller. Noen av dere vil faktisk få varme opp til den virkelige golfen, ettersom early access-lanseringen som følger med spesialutgaver av spillet, starter 4. april.