EA Sports WRC dypdykk viser massevis av gameplay

Nå som EA og Codemasters for alvor har løftet på sløret for EA Sports WRC, har de stadig avslørt mer informasjon om spillet, og det er nettopp det som har skjedd igjen.

Som en del av en dypdykkvideo får vi se massevis av gameplay og hvordan Codemasters bruker Unreal Engine til å forbedre realismen i spillet. Vi får vite at teamet har tatt Dirt Rally's Dynamic Handling System (DHS) og forbedret den ytterligere, og at de også har introdusert en rekke ekstra innstillinger som kan tilpasses slik at spillerne kan finjustere WRC-opplevelsen, blant annet muligheten til å velge mellom to systemer for fartsnotater.

Vi får også en titt på rallyene i de ulike sesongene og utfordringene dette gir førerne, og vi får nok en gang se noen av de over 200 etappene som vil være tilgjengelige i spillet.

EA Sports WRC lanseres på PC, PS5 og Xbox Series-konsoller 3. november 2023 (med en periode med tidlig tilgang for de som forhåndsbestiller fra 31. oktober 2023). Du kan se dypdykket nedenfor, og du kan glede deg til en ny dypdykkvideo som kommer neste uke, med fokus på karrieren, Moments, kjøretøybyggeren og mer.