EA Sports WRC satser på 4K-grafikk og 60 bilder per sekund på konsoller

HQ

Det ser ut til at Codemasters og EA kommer til å levere et svært kompetent racingspill når EA Sports WRC kommer 3. november. I et nytt innlegg på Reddit setter de ting på plass ved å forklare bildeoppløsningen og bildefrekvensen - og det er gode nyheter hele veien.

PlayStation 5 og Xbox Series X vil begge ha 4K-grafikk og 60 bilder per sekund, og Xbox Series S vil kjøre i svært akseptable 1440p og 60 bilder per sekund. Sammenlignet med PC-versjonen av spillet tilbyr de to førstnevnte konsollene en oppløsning "som i hovedsak tilsvarer høy", mens S er "tilsvarende medium eller lav".