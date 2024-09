EA Sports WRC utvides i oktober med to nye rallyland

HQ

Det ble ikke noe nytt 2024-spill basert på WRC-lisensen, som styres av britiske Codemasters. I stedet bestemte utgiveren EA seg for å satse på nedlastbart ekstrainnhold, og det er nå klart hva vi kan forvente oss på denne fronten.

To nye rallyland vil bli lagt til; Polen og Latvia. Det kommer også fem nye biler: Ford Puma Rally1 HYBRID 24, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 24, Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 24, Toyota GR Yaris Rally2, og Ford Fiesta Rally3 Evo. EA Sports WRC's 2024 DLC slippes den 8. oktober.

"Latvia:

Legg ut på et spennende nytt eventyr med Tet Rally Latvia, stedet som debuterte i WRC i 2024. Dette spennende tilskuddet byr på nye utfordringer og fantastiske landskap, noe som gjør det til et must for alle entusiaster. Gjør deg klar til å navigere gjennom det dynamiske terrenget og fordype deg i den latviske rallykulturen, når denne nye lokasjonen setter scenen for uforglemmelige racingøyeblikk. Som alle andre steder byr Rally Latvia på flere kilometer med ekte veier, 12 individuelle etapper og alle de utfordrende terrengvariasjonene og værforholdene man forventer fra EA SPORTS™ WRC.

Polen:

Etter fem års pause gjorde det ikoniske Orlen 80th Rally Poland en triumferende retur til WRC-kalenderen i 2024. Dette historiske rallyet er kjent for sine fartsfylte grusetapper og lidenskapelige fanskare. Med sin rike arv og spennende ruter byr Rally Poland på en unik og spennende utfordring som både erfarne og nye rallyfans vil glede seg til. Rally Poland har flere ruter med over 27 unike kilometer med ekte veier. Spillerne skal gjennom totalt 12 etapper, inkludert forkortede og reverserte varianter av de to hovedetappene, hver med ulike værforhold, endringer i veidekket og sesongmessige utfordringer som skal overvinnes.

I tillegg til de nye bilene og stedene som er nevnt ovenfor, inneholder Locations & Car Content Pack over 50 bilmotiver, sammen med deres respektive besetningsmedlemmer (dvs. sjåfører og co-drivere). Disse 2024-sesongens farger er tilgjengelige på alle de nye bilene, sammen med flere eksisterende WRC2-biler fra grunnspillet (som Oliver Solbergs WRC2-bil, vist ovenfor), slik at de er oppdatert med inneværende sesong. Alle de 52 ekvipasjene vil kunne velges som kjørbare par i Championship Mode, i tillegg til at de vil dukke opp som data-motstandere i relevante spillmoduser, som Career, Moments og Quick Play. Innholdspakken med lokasjoner og biler kan enten kjøpes enkeltvis eller som en del av EA SPORTS™ WRC 2024 Season Expansion Bundle. Hvis du kommer til EA SPORTS™ WRC for aller første gang, inneholder EA SPORTS™ WRC 24 både grunnspillet og de tre innholdspakkene, slik at du får alt i ett og samme kjøp."