Vi vet ikke helt hvorfor, men EA har angivelig forsinket den formelle avsløringen av Need for Speed Unbound om og om igjen, til det punktet hvor spillet faktisk skal ut i løpet av de neste få månedene, uten at det har blitt vist frem ennå.

Men nå, etter mange lekkede detaljer, har EA endelig begynt å tease avsløringen som angivelig finner sted denne uka. Via en rekke Twitter-innlegg har Need for Speed-kontoen, Codemasters og EA selv teaset den avsløringen, som du kan se nedenfor.