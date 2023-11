EA vil at du skal kunne gi stemme til videospillkarakterer

HQ

Vi antar at dere alle vet hvordan det er: Et patent betyr ikke nødvendigvis at det faktisk er teknologi som vil bli brukt. Når det er sagt, gir patenter oss likevel indikasjoner på hva spillselskapene jobber med og hvilke ideer de har for fremtiden, og EA har nå levert et godt eksempel på dette.

Som bemerket av Idle Sloth på X har EA patentert en måte å "la spillerne selv gi stemme til karakterer i spillet". Det er rett og slett et system som tar opp taleinnholdet ditt og deretter genererer stemmen din til bruk i et videospill. På den måten slipper du å velge en stemme til karakteren din i et rollespill, ettersom du kan få hovedpersonen til å høres akkurat ut som deg.

Dette kan selvfølgelig også brukes i sportsspill, som når du skaper et fotballess i neste EA Sports FC-tittel, eller kanskje din Battlefield-soldat. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser, men hvor interessert er du i å ha videospillkarakterer som høres akkurat ut som deg?