EA vil ha "veldig gjennomtenkte" annonser i spillene dine

Å inkludere reklame i spill er ikke noe nytt og har eksistert siden tidenes morgen, men etter hvert som spillene blir mer nettbaserte og teknologien blir bedre, åpner det seg selvsagt nye muligheter for dette. Og EA ønsker virkelig å dra nytte av det.

Under selskapets siste finansielle rapport forklarte EA-sjef Andrew Wilson at han ønsker å tjene mye penger på "mange, mange billioner timer brukt, både på å spille, skape, se på og koble seg til" ved å introdusere reklame i spill, noe han mener er "en meningsfull drivkraft for vekst for oss".

Hvis du synes dette høres forferdelig ut, spesielt fra et selskap som EA, sier Wilson også at de for tiden ser på hvordan de kan levere "veldig gjennomtenkte implementeringer inne i spillopplevelsene våre". Dessverre har EA en historie med å ikke alltid være altfor "veldig gjennomtenkt" i sine forretningsbeslutninger, og har gjort spillmiljøet forbanna mer enn én gang.

For å oppsummere, høres det ut som om EA-titlene til fullpris, som allerede delvis krever et sesongkort og er fullpakket med mikrotransaksjoner, snart vil gi deg "veldig gjennomtenkt" reklame i tillegg. Høres dette ut som noe som vil forbedre spillopplevelsen din?

Takk Eurogamer