EAs enorme oppkjøp og Ghost of Yotei er temaene i ukens The Gamereactor Show

HQ

Vi er tilbake for en ny episode av The Gamereactor Show. For å markere den 68. episoden av podcasten, kommer Alex og jeg sammen for å diskutere to av ukens heteste utviklinger, nemlig den enorme oppkjøpsavtalen som vil se EA bli privat for 55 milliarder dollar, og også lanseringen av Sucker Punchs etterlengtede oppfølger, Ghost of Yotei.

Jepp, vi diskuterer den enorme avtalen og hva slags konsekvenser den kan få for videospillbransjen, og så følger vi opp med å dele en rekke tanker og meninger om actioneventyrspillet, som lanseres denne uken.

Hør episoden nedenfor, eller på din favorittleverandør av podkast, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.