EA-sjef Andrew Wilson halverer lønna si

HQ

At lønningene blant sjefene hos AAA-utviklere er høye er verken noe nytt eller en hemmelighet. Det har også blitt kritisert av mange i bransjen, spesielt Jim Sterling, som ikke har holdt tilbake sine ord når administrerende direktørers lønn har skutt i været mens ansatta har blitt sparket og/eller måttet jobbe under vanskelige forhold. Nå som levekostnadene skyter i været, er det alt annet enn populært blant ansatte å se enorme bonuser lande i lommene til ledere som Bobby Kotick og Andrew Wilson, som tjener mer penger månedlig enn en utvikler vil tjene i løpet av livet.

Andrew Wilson, administrerende direktør i EA, som i år kvalifiserte seg som den 16. mest overbetalte konsernsjefen, halverer nå årslønna si, fra 40 millioner dollar til "bare" 20 millioner dollar. Dette er imidlertid ikke for å støtte en veldedig organisasjon med pengene eller en selvvalgt strategi for å gjøre ting mer rettferdig, men ganske enkelt et resultat av aksjonærenes klager på den overdrevne lønna tidligere. Som svar lovet EA i fjor sommer at de ville gjøre omfattende endringer, og dette er tilsynelatende løsningen. Men, fordi det alltid er et men, selv om totallønnen hans med bonuser og andre ting halveres, økes grunnlønnen likevel.

Men Wilson er ikke alene om dette. Selv bransjekollega Kotick, som ligger på en fin andreplass i den nevnte listen, har også redusert lønna si etter alt som har skjedd på Activision Blizzard det siste året. Han må nøye seg med en beskjeden årslønn på 65 000 dollar. Men hvis Blizzard fortsetter å "oppføre seg", vil han få en bonus på over 20 millioner dollar i år, og fra neste år går også lønna tilbake til det den opprinnelig lå på, som de siste årene har vært 155 millioner dollar - så det høres ut som at han skal kunne klare seg fint...