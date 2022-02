EA-sjef sier at Skate 4 slippes "snart"

HQ

I sommer avslørte EA endelig at de har dannet et helt nytt team, Full Circle, som skulle ha fullt fokus på å utvikle Skate 4, et spill mange har etterlyst i flere år. Men hvor langt har de kommet med prosjektet?

Om du spør EAs administrerende direktør, Andrew Wilson, kommer det overraskende nok til å slippes "snart". Nylig sa han følgende om saken til selskapets investorer:

"I think that has been the fuel that has driven the growth in recent times. As part of that of course, the ability to create your own content and put it into that ecosystem has become a really valuable part of what our industry offers to our players and our fans that traditional media doesn't offer.

It has been at the very center of the Sims for a long time, it's at the very center of modes like FIFA and Madden Ultimate Team, it's at the very center at the design of Skate which will be launching soon."

Ordet "snart" har i spillverden vist seg å kunne bety alt fra senere i uken til om drøyt fem år. Vi får bare vente og se.