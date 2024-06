Ebon Moss-Bachrach avslører hvordan han har trent for rollen som The Thing

HQ

Når du blir med i MCU, spesielt som superhelt, må du vanligvis trene ganske mye for å komme i form. Brie Larson, Chris Hemsworth, Chris Evans og flere har trent hardt for å holde kroppene sine i toppform til Marvel-filmene, men i 2025 kommer én karakter til å ta betydningen av steinharde magemuskler til et helt nytt nivå.

The Thing vil gjøre sin MCU-debut i Fantastic Four, med Ebon Moss-Bachrach fra The Bear-berømmelsen i rollen. I et intervju med The Daily Show fortalte Moss-Bachrach om treningsregimet sitt for å komme inn i rollen.

"Jeg har bare sett på steiner", sa han.

Så kanskje ikke et så slitsomt regime, da. Enten han blir laget av CGI-steiner som i Fant4stic fra 2015, eller om de bruker praktiske effekter som i filmene fra tidlig 2000-tall, vil Moss-Bachrach ikke bli sett som seg selv i store deler av filmen, noe som betyr at han egentlig ikke burde trenge å gjøre noe fysisk trening.