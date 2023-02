Echo VR legges ned i år

Utvikler Ready at Dawn og Meta har kunngjort at Echo VR offisielt legges ned i år. Som nevnt i et blogginnlegg, er vi informert om at spillet stenger ned ettersom utvikleren skifter fokus til sitt neste prosjekt, og også av "mange gode grunner", som ikke akkurat ble forklart nærmere i uttalelsen.

Når det gjelder når Ecvo VR offisielt stenger dørene, blir vi fortalt at datoen vil være 1. august (kl. 18:00 BST / 19:00 CEST for å være nøyaktig), og at utvikleren vil tilby økte belønninger i spillet som spillerne kan tjene og låse opp.

Til slutt sies det også at alle tilleggsprogrammer ikke lenger er tilgjengelige for kjøp, og at utviklingsteamet er glade for å vise frem sitt neste prosjekt.