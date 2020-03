Torchlight Frontiers forvandlet til Torchlight 3

den 27 januar 2020 klokken 20:59 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Max Schaefer og resten av gjengen i Echtra Games overrasket ganske mange da de bestemte seg for å avduke et free-to-play-spill i Torchlight-serien for to år siden....