Ecovacs nyeste robot pusser vinduene dine så du slipper å gjøre det selv

Hvis du er lei av å måtte rengjøre huset hele tiden, har vi kanskje en løsning for deg. Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i Ecovacs Winbot W1 Pro, som er en praktisk robotkamerat som gir en effektiv og høytytende rengjøringsopplevelse.

Roboten er utstyrt med en toveis krysssprøyteteknologi, en sugekraftpakke og et stabilt klatresystem, slik at den kan rengjøre vinduene dine på en trygg måte, slik at du slipper å gjøre det. Det sier seg selv at den sparer deg for en jobb eller to.

Hvis du vil se mer om Ecovacs Winbot W1 Pro, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, for mer fakta og tanker fra vår egen Magnus.