Ecuador dobler tollen på colombiansk import til 100

Ecuador har kunngjort at de vil øke tollsatsene på import fra Colombia til 100 %, noe som eskalerer en økende handelsmessig og diplomatisk konflikt mellom de to nabolandene. Tiltaket, som ble bekreftet av Ecuadors regjering torsdag, vil tre i kraft 1. mai.

Avgjørelsen markerer en kraftig økning fra den tidligere tollen på 50 %, og kommer samtidig som Quito beskylder Colombia for ikke å ha iverksatt effektive sikkerhetstiltak ved grensen.

"Etter å ha fått bekreftet at Colombia ikke har iverksatt konkrete og effektive sikkerhetstiltak ved grensen, ser Ecuador seg nødt til å iverksette suverene tiltak", sier regjeringen i en uttalelse.

Avgjørelsen øker ytterligere spenningen mellom de to landene, som allerede har utvekslet handelsrestriksjoner de siste månedene. Colombia har tidligere avvist Ecuadors påstander og henvist til felles narkotikabekjempelsesoperasjoner langs den felles grensen.

Tvisten har allerede fått økonomiske konsekvenser, blant annet i form av restriksjoner på energieksport og gjensidige tollsatser på utvalgte varer. Viktige sektorer som er berørt, er blant annet energi, landbruk og legemidler, og begge landene er svært avhengige av handel over grensen.