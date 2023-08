Ed Boon avslører hvorfor visse karakterer gjør sin store tilbakekomst i Mortal Kombat 1

HQ

Mortal Kombat 1 er rett rundt hjørnet, og på Gamescom fikk vi en prat med selveste Ed Boon om gameplayet, historien og mye mer.

I løpet av intervjuet med seriens medskaper spurte vi også om hvordan beslutningsprosessen er for å bringe tilbake gamle figurer. Vi har sett mange gamle kjenninger vende tilbake så langt, men fansen vil alltid ha tilbake favorittene sine.

"Det er litt av en magefølelse for oss", sier Boon. "Vi følte virkelig at vi ønsket å tilføre Mortal Kombat 1 så mye nyttsom mulig. Noen av figurene har ikke vært med i et Mortal Kombat-spill på 17 år. Så det føltes absolutt som om det var på tide å friske dem opp og bringe dem inn i denne kampmekanikken, og cameoene gjør det også mulig for oss å bringe tilbake figurer som Motaro, disse vanvittig store figurene som ikke fungerer like godt i et vanlig kampspill, men spillerne savner figurene, så når de ser dem tilbake, er det gøy å se en modernisert versjon av dem."

Det ser også ut til at disse moderniserte versjonene kommer til å bli mye kraftigere. På spørsmål om hvordan man balanserer et spill der bokstavelige guder slåss, svarer Boon:

"Hvis jeg skal beskrive forskjellen mellom Mortal Kombat 11 og Mortal Kombat 1, tror jeg at vi bare har løsnet opp litt. Vi lar spillerne gå litt mer amok med ideene, og det er litt mer som i ville vesten, og det har gjort det mulig for spillerne å finne på de sprøeste kombinasjoner som vi ikke ante at de ville finne på."

Se hele intervjuet nedenfor, og følg med for mer Gamescom-dekning: