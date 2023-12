Ed Boon har "en stor overraskelse" til Mortal Kombat 1 spillere.

HQ

Mortal Kombat 1 ble lansert i september og ble en stor suksess til tross for en forferdelig Switch-versjon. Skaperen Ed Boon og hans Netherrealm Studios ser ut til å være godt forberedt på lang tids støtte med nye figurer, moduser, kosmetikk og annet innhold.

Men det virker som om teamet også forbereder noe helt spesielt, muligens i tråd med Aftermath-utvidelsen som ble utgitt til Mortal Kombat 11, som inkluderte en ny kampanje og flere nye figurer. Det var da Boon ble intervjuet under CCXP-eventet, at han avslørte at de "har en stor overraskelse" i vente for oss (via X):

Det gjenstår selvfølgelig å se hva dette er, men spekulasjonene er selvfølgelig i full gang. Hva tror du Netherrealm Studios har i vente for oss til Mortal Kombat 1?