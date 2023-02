Ed Boon skulle ønske han "kunne ha laget en oppfølger eller remaster" av Shaolin Monks

De fleste av dere kjenner Mortal Kombat, en blodig kampfranchise som har eksistert siden 1992, med videospillikoner som Scorpion, Sonya Blade og Raiden i ensemblet. Tilbake i 2005 ga Midway (dette var før Warner kjøpte franchisen og grunnla NetherRealm Studios) ut en spin-off kalt Mortal Kombat: Shaolin Monks, som gikk fra versus fighting til en co-op beat 'em up med Liu Kang og Kung Lao som hovedpersonene.

Mortal Kombat: Shaolin Monks var overraskende morsomt og godt laget, og vår svenske avdeling ga det en positiv anmeldelse. Siden den gang har fansen håpet at vi skal få en skikkelig oppfølger eller en remaster/remake, men så langt har ingenting skjedd.

Heldigvis virker det som om det er en ganske innflytelsesrik person som også ønsker å se et comeback, og det er Ed Boon. Han var medskaper av Mortal Kombat tilbake i 1992, og er fortsatt regissør for serien. Da en fan twitret at han gjerne ville se en gjenoppliving av Shaolin Monks, svarte Boon at "Shaolin Monks var mye moro. Skulle ønske vi kunne ha laget et nytt et eller en remaster".

Han avslørte også en ganske kul detalje om spillet:

Husker du Mortal Kombat: Shaolin Monks, og vil du være interessert i å gå tilbake til serien?