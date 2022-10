Ed Sheerans nye Pokémon-sang er med i Scarlet/Violet

HQ

Ed Sheeran har inngått et samarbeid med The Pokémon Company, og har skrevet en sang spesielt for Pokémon kalt Celestial.

Den offisielle musikkvideoen, som du kan se nedenfor, er faktisk ganske Pokémon-nostalgisk, men vil også spille en rolle i den kommende Pokémon Scarlet/Violet. Det høres kanskje ut som et merkelig samarbeid, men popstjernen har vært en talsmann for hele Pokémon-universet ved flere anledninger, og er en selverklært superfan. Faktisk uttalte han følgende i forbindelse med Pokémon World Championship tidligere i år:

"I've played Pokémon since I was in primary school. Me and my brother used to have different versions of the games and would trade Pokémon together 'til we each completed our Pokédex. I loved the cards but the games are what I lost myself in. I loved the whole world they created; it kept me distracted if there was negative stuff happening in my life/school that I wanted to avoid. It was a world I could escape into and I've played it ever since. Even though I'm 31 now, I still own the same Game Boy Color and play Pokémon Yellow or Silver on planes and trains when I'm on tour. It's such an honour to add a song into a Pokémon game and shoot a nostalgic video too."

Det vites ennå ikke hvordan sangen brukes i spillet, men vi anbefaler at du sjekker ut musikkvideoen.