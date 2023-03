Ed-0: Zombie Uprising lanseres PÅ PC, PlayStation og Xbox i juli

Det er vanskelig å levere en ny vri på zombiekonseptet, men den kommende Ed-0: Zombie Uprising ser ut til å tilby noe vi sjelden ser. Dette er et japansk eventyr satt under Edo-tiden.

Her får vi spille klassiske japanske arketyper (Ninja, Samurai og Sumo Wrestler) i en verden fylt av de irriterende vandøde. Ed-0: Zombie Uprising har rogue-lignende elementer og "alt genereres tilfeldig hver gang du spiller" for å sikre at spillet har noe nytt å tilby hver gang du føler for zombie-action.

Kombiner dette med en ganske kul visuell stil, og det virker som et spill verdt å holde øye med. Det har vært tilgjengelig i Early Access på Steam med stort sett positive anmeldelser, og i en ny trailer er det bekreftet at Ed-0: Zombie Uprising endelig er klart til å bli utgitt som et ferdig produkt - og at det også kommer til PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

