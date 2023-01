Eddie Murphy avslører hvorfor han endelig gjør Beverly Hills Cop 4

Eddie Murphy er hovedsakelig kjent for familievennlige komedier siden for lenge siden, men det var sikkert ikke slik han startet karrieren. Murphy var en R-rangert og knivskarp komiker som var en av de største stjernene på 80-tallet. Den mest populære og ikoniske av hans mange roller er sannsynligvis som den kloke og gatesmarte detektiven Axel Foley i Beverly Hills Cop.

De to første filmene (fra 1984 og 1987) regnes som klassikere og ble produsert av Jerry Bruckheimer, mens den tredje (fra 1994) regnes som den svakeste i gjengen, med Bruckheimer som ikke er involvert. I 20 år har det gått rykter om at en fjerde film ville bli laget, men så langt har ingenting blitt materialisert før det ble bekreftet for noen år siden at Netflix ville gjøre det.

Så hva fikk Eddie Murphy til å ombestemme seg denne gangen? Vel, det viser seg at Jerry Bruckheimers engasjement hadde mye å gjøre med det:

"Jerry Bruckheimer, den opprinnelige produsenten. Da han ble involvert, og han begynte å utvikle manuset, og han visste hva Beverly Hills Cop skulle være. Da han kom tilbake involvert, det var da det hele begynte å komme sammen. Fordi vi prøvde i mange år, kanskje 10, 12 år, og jeg må ha lest fem eller seks forskjellige manus, og det var aldri riktig. Studioet var som, 'La oss gå. Her er det.» Det var som, 'Det er bare ikke det.' Jerry Bruckheimer kom inn der igjen, og han kjenner sin s-t, og han satte den sammen. Han gjorde [Top Gun: Maverick] bare i fjor, og Bad Boys er Jerry Bruckheimer. Så vi har den samme hjernen bak Beverly Hills Cop, og han satte alle brikkene på plass som var nødvendige for at vi skulle lage en flott film. Og jeg gleder meg til at folk skal se det.»

Foruten Murphy er både dommer Reinhold og John Ashton bekreftet å komme tilbake som detektiv Billy Rosewood og sersjant John Taggart, så i det minste er alle hovedkomponentene her. Gleder du deg til Axel Foley kommer tilbake senere i år?

Takk Collider