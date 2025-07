Eddie Murphy bekrefter: Donkey spin-off blir noe av

Det er endelig på tide for Donkey å skinne etter å ha tilbrakt over to tiår i Shreks illeluktende skygge. Og ærlig talt, er det ikke på tide? Eddie Murphy, som lenge har gitt stemme til den altfor pratsomme Donkey, har avslørt at fan-favoritten endelig får sin helt egen film. Akkurat som den støvelbærende katten gjorde for mange år siden.

I et intervju med ScreenRant fortalte Murphy at arbeidet med Shrek 5 fortsatt pågår, men at produksjonen av en Donkey spin-off skal begynne til høsten.

"Vi er fortsatt i båsen, og bokstavelig talt gjør vi fortsatt Shrek. Vi begynner i september på Donkey, vi lager en Donkey... vi er omtrent to år inn i Shrek 5."

Han bekreftet også at tonen og stilen vil være lik Pus med Støvler, med nye karakterer og en egen selvstendig, morsom liten historie.

"Eselet kommer til å bli som Mästerkatten hadde sin egen film ... med sin drakekone og sine barn som er halvt drage, halvtDonkey. De har skrevet en morsom historie."

Vi er allerede spente. Pus med støvler var en fryd, og med Murphy i spissen for sitt eget eventyr er dette en hit.