Eddie Murphy håner Will Smith i sin Golden Globe-tale

For snart et år siden reiste Will Smith seg midt under Oscar-seremonien, gikk bort til programleder Chris Rock og klasket ham i fjeset. Det har fått mange konsekvenser for Smith, som blant annet er utestengt fra akademiet, og han har beklaget handlingene sine ved flere anledninger.

Nå ser det imidlertid ut til at andre skuespillere etter hvert våger å uttale seg om hendelsen, for midt i Golden Globe-talen sin (via ScreenRant) valgte Eddie Murphy å sende litt hån i Smiths retning:

"I want to let you know that there is a definitive blueprint that you can follow to achieve success, prosperity, longevity and peace of mind. I followed it my whole career — it's very simple. Just do these three things — pay your taxes, mind your business and keep Will Smith's wife's name out of your f**ng mouth!"

Publikum lo av vitsen, men det er ikke kjent om de to generelt sett er på talefot.