Eddie Murphy spiller inspektør Clouseau i den nye Pink Panther

Fra Hollywood-politimann til klassisk detektiv: Eddie Murphy har avslørt at han skal ikle seg skoene (eller rettere sagt den overdimensjonerte trenchcoaten) til den legendarisk klønete (men kanskje geniale?) inspektør Clouseau i en splitter ny Pink Panther-film. Kunngjøringen kom på en typisk uformell Murphy-måte, da han ganske enkelt sa under et intervju :

"Ja, jeg er den nye Clouseau."

Avhengig av alder husker du kanskje at rollen ble spilt av Peter Sellers, etterfulgt av Steve Martin i en lunken reboot i 2006. Nå er det Murphys tur til å kanalisere den klossete franske detektiven, og kanskje legge til en ny kulturell vri. Fransk må han være, sier Murphy, men han har noen ideer :

"Han må være fransk, men han kan også være haitisk. Jeg skal si deg, han er svart. Han er svart, helt sikkert."

Om denne rebooten vil leve opp til arven, er det ingen som vet, og det er ingen enkel oppgave å toppe Sellers. Men er det noen som har sjansen til å prøve, så er det Eddie Murphy. La oss se hva han kan.