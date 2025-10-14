Eduardo Noriega påpeker likheter mellom sin Walking Dead-karakter og Amenábars Open Your Eyes

HQ

Eduardo Noriega er en av de mange spanske skuespillerne i den tredje sesongen av The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off-serien fra AMC som har blåst nytt liv i zombie-universet basert på Robert Kirkmans tegneserie ved å bringe handlingen til Europa: Frankrike i de to første sesongene, og nå Spania i den tredje sesongen som sendes for tiden, og den fjerde, som spilles inn nå.

Vi snakket nylig med seriens stjerner på San Diego Comic-Con i Malaga, og spurte om noen nyanser som deres nordamerikanske kolleger sannsynligvis ville savne. Noriega, som spiller Antonio, fortalte oss at hans rollefigur minner ham om Abre los Ojos (Åpne øynene), Alejandro Amenábars film fra 1997, som ble nyinnspilt fire år senere med Tom Cruise i Vanlilla Sky.

RTVE

"Jeg må si at Antonios portrett i The Walking Dead minnet meg litt om Abre los Ojos. I Abre los Ojos hadde han også et deformert ansikt. Det er ikke de samme arrene; dette er et brannsår; det har ingenting med historien å gjøre, men på noen måter tenkte jeg på min begynnelse med Amenábar da jeg laget denne," sa Noriega i vårt intervju, noe hans kollega Óscar Jaenada også var helt enig i.

"Karakteriseringen var en tilfeldighet, fordi designet ble gjort i USA, selv om Jesús er min makeupartist, Jesús García, som sminker meg hver dag. Og det er en fantastisk sminke som definerer karakteren, ikke bare fysisk, men også innvendig. Han bærer sykdommen og såret sitt i ansiktet, men han bærer det også inni seg."

Eduardo Noriega etterlyser en reform av filmstøtten i alle regionale myndigheter

Noriega tok også opp fordelene denne innspillingen har gitt Spania, ettersom de har hatt team på 400 personer som har jobbet i månedsvis på mange steder, noe som har gitt en betydelig investering til landsbyene, noen store, noen små, de har jobbet med.

"Jeg synes det er urettferdig at noen territorier har visse skattefordeler fremfor andre. Jeg tror det er vanskelig å endre loven, men det er sant at Kanariøyene og Baskerland akkurat nå har større fordeler enn andre territorier, og det forstår jeg ikke. Hvorfor kan ikke alle spanske territorier ha disse fordelene og tiltrekke seg utenlandske produksjoner?"

Nedenfor kan du se hele intervjuet med Eduardo Noriega, Óscar Jaenada og Candela Saitta, den unge argentinske skuespilleren som sammenlignet sin rollefigur i The Walking Dead: Daryl Dixon med dronning Máxima av Nederland.