Edward Furlong fikk sparken fra Terminator 3 etter en overdose.

Vi vet alle hvor dårlig castingen i Terminator 3: Rise of the Machines var, og hvor merkelig det føles at karakteren John Connor plutselig spilles av Nick Stahl i stedet for T2-skuespilleren Ed Furlong. Det føltes absurd den gangen, og det føles enda mer absurd i dag når vi ser på denne utskjelte oppfølgeren.

I et nylig intervju i Smallville-stjernen Michael Rosenbaums podcast Inside of You avslører Furlong at han hadde signert for rollen og skulle få nesten 50 millioner dollar i kompensasjon for sin innsats i Terminator 3, men at han mistet rollen fordi han feiret jobben med å ta så mye dop at han tok en overdose kokain og havnet på sykehus.

"Jeg husker, bokstavelig talt, at det var en god avtale, det var den beste avtalen jeg noensinne hadde fått i hele mitt liv. Det var masse penger. Millioner, ja, millioner. Jeg hadde aldri tjent så mye penger før. Så jeg ringte vennene mine og sa: "Dere, jeg har akkurat signert en helt rå kontrakt. Vi skal gå på klubben. Vi skal ta en haug med kokain, og så er det faen meg over! Dette er slutten! Vi skal faen meg gjøre det. Folk står rundt meg. Kompisen min gråter, han holder rundt meg, og jeg sier: "Hva skjedde?". Og han sa: "Du har faen meg tatt en overdose. Og jeg bare: 'Jeg tok ikke overdose, hva snakker du om!".