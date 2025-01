Edward Norton roser prestasjonene i The Apprentice

HQ

I et nylig intervju med The Hollywood Reporters Awards Chatter-podcast delte Edward Norton store lovord om The Apprentice, en film fra 2024 som utforsker forholdet mellom Donald Trump og hans mentor Roy Cohn. Til tross for at filmen ikke har fått så mye omtale, mener Norton at den er glimrende regissert av Ali Abbasi og har imponerende prestasjoner av Sebastian Stan som Trump og Jeremy Strong som Cohn. Norton, som for tiden høster anerkjennelse for sin rolle i A Complete Unknown, berømmet filmens evne til å vekke empati for sine komplekse karakterer. Han avslørte at jungeltelegrafen begynner å spre seg blant filmskapere.

Tror du The Apprentice vil få mer oppmerksomhet etter hvert som den fortsetter å bli diskutert?