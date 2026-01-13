EFL-cupens semifinale: Spilletider for kampene mellom Newcastle, Man City, Chelsea og Arsenal

HQ

Semifinalene i EFL-cupen spilles denne uken, med Newcastle og Manchester City på den ene siden og Chelsea og Arsenal på den andre. Den første kampen spilles tirsdag og onsdag, men vi må vente til 3. og 4. februar for å se returoppgjøret:



Newcastle mot Manchester City: Tirsdag 13. januar kl. 20:00 GMT, 21:00 CET - Sky Sports Football og ITV



Chelsea mot Arsenal: Onsdag 13. januar, 20:00 GMT, 21:00 CET - Sky Sports Footall





Arsenal mot Chelsea: Tirsdag 3. februar, 20:00 GMT, 21:00 CET - Sky Sports Football og ITV



Manchester City mot Newcastle: Onsdag 4. februar, 20:00 GMT, 21:00 CET - Sky Sports Football og ITV



Kommende Premier League-kamper, inkludert Manchester Derby for EFL Cup-lag

Denne semifinalen finner sted rett etter FA-cupens tredje runde (den første for første- og andrelagsklubber), og vil bli etterfulgt av runde 22 i Premier League, med store kamper for de involverte lagene, hovedsakelig Manchester-derbyet på Old Trafford: Manchester United mot Manchester City (lørdag, 12:30 GMT).

Denne helgen har vi også Nottingham Forest mot Arsenal (lørdag, 17:30 GMT), Chelsea mot Brentford (lørdag, 15:00 GMT) og Wolves mot Newcastle (søndag, 14:00 GMT).

Hvem tror du vinner Carabao Cup 2026?