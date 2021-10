eFootball 2022 er allerede Steams verst anmeldte spill noensinne

HQ

I går kom eFootball 2022, som er en slags reboot av PES-serien. Spillet er free-to-play, en Live Service-tittel, og finansieres hovedsakelig gjennom mikrotransaksjoner. Ikke bare det, det er også ganske innholdsløst akkurat nå, som et soft-launch-produkt, og Konami lover en større innholdsoppdatering i november.

Alt dette er ikke like godt likt av fansen, og derfor har det rent inn negative brukeranmeldelser på Steam. Det har ført til at spillet fra starten av har havnet i den såkalte Hall of Shame for spillene med flest negative brukeranmeldelser.

Spillet har også tatt førsteplassen med 0,89% i skrivende stund. På andreplassen har vi Flatout 3: Chaos & Destruction, som har 1,52%.

Denne scoren er utregnet via over 10 000 stemmer.