eFootball 2022s første hotfix har blitt utsatt

FIFA 22 har ikke hatt den aller beste mottakelsen, og derfor hadde Konamis eFootball 2022 en god sjanse for å kapre nye kunder til deres free-to-play-modell. Dessverre var spillet et stort rot, og er i skrivende stund fortsatt det verst brukeranmeldte spillet på Steam gjennom tidene.

Opprinnelig var det meningen at Konami ville fikse de verste problemene med en oppdatering i slutten av oktober, men den har nå blitt utsatt litt.

"We would like to inform all users that we have decided to delay the release of version 0.9.1 to early November," skriver Konami på Twitter. "We sincerely apologise for the delay and the inconvenience caused. Our hope is that the additional time taken will allow us to ensure the experience is improved for all of our users."

eFootball 2022 skal etter planen få tilføyet en masse nytt innhold i form av moduser og fotballigaer over de neste par månedene, men noe tyder altså på at vi må regne med ytterligere forsinkelser grunnet spillets nåværende tilstand.