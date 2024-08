eFootball dropper årstallene i navnet med versjon 4.0.0.

HQ

Fotballsporttitlene gjør seg klare for en ny sesong. Den kommende sesongen blir interessant, ettersom UFL blir den tredje store aktøren i EA Sports FC- og eFootball-seriene alene, og det ser ut til at det vil bli noen store endringer også for sistnevnte.

Konami har kunngjort at det vil komme en siste innholdsoppdatering for den nåværende eFootball 2024 i midten av september, og at spillet etter det ganske enkelt vil bli rebranded til "eFootball", og dermed droppe det årlige navnet. Med versjon 4.0.0 varsler eFootball at det vil komme endringer i opp- og nedrykkstabellen for de nasjonale ligaene, samt oppdateringer av overgangsmarkedet.

Vil dette navneskiftet være en ny æra for eFootball?