eFootball nærmer seg 1 milliard nedlastinger ved å passere 950 millioner på verdensbasis

Å bringe eFootball til mobile enheter var helt klart en fantastisk beslutning av Konami, da det japanske selskapet nå har avslørt at sportsspillet har overvunnet en monstermilepæl og nærmer seg en annen som vil få deg til å miste kjeven.

Som det ser ut nå, har eFootball blitt lastet ned hele 950 millioner ganger, noe som betyr at det er 50 millioner fra å nå det mytiske tallet 1 milliard.

For å markere denne fantastiske bragden feirer Konami øyeblikket med en ny klubbpakke som fokuserer på Manchester United. Her finner du de 11 første spillerne fra klubben, men også noen få legender, som Bryan Robson (99 totalt) på Epic, Peter Schmeichel (102 totalt) på Epic og George Best (104 totalt) på Big Time, en nordirsk spiller som ofte regnes som en av de beste gjennom tidene.

På toppen av dette kan spillerne vinne opptil 1 000 eFootball mynter ved å gå videre gjennom begivenheter i spillet, alt for å fortsette å feire at de har nådd en milepæl som PC- og konsollspill bare kunne drømme om i sine villeste og mest latterlige drømmer.