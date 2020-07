eFootball PES 2021 blir oppdatering - Konami gjør massive PS5- og Xbox Series X -endringer

De siste dagene har det gått rykter om at utsettelsen av fotballkamper og arbeidsrestriksjoner hadde ført til at Konami ikke vil lansere et nytt eFootball PES-spill, eller Pro Evolution Soccer som det het før, i år. Nå har vi fått bekreftelsen.

I en lang melding skriver Konami at de har valgt å gjøre drastiske endringer av serien når den skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series X høsten 2021. Blant annet skifter de ut Kojima Productions' Fox Engine med Unreal Engine, noe de sier vil hjelpe med å skape mer realistiske spillermodeller, animasjoner, fysikk og annet snadder.

Dessverre betyr dette også at det ikke blir noe skikkelig eFootball PES 2021. Dere som foretrekker japansk fotballsimulator trenger uansett ikke å være ekstremt deppet, for som en slags kompensasjon vil de selge en såkalt "season update" til eFootball PES 2021 for det de sier blir en billig penge.